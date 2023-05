Reprodução/ Instagram Sandra Melquiades e o filho Rico

Rico Melquíades foi aos stories do Instagram nesta quarta-feira (17) para defender a própria mãe, Sandra, que participa do reality “A Grande Conquista”. A matriarca do vencedor de “A Fazenda” sofreu ataques de Lary Bottino, que também já foi uma rival de Rico no reality rural.

“Eu tenho um público muito fiel, que votou muito para minha mãe permanecer [no reality]. Eles acreditam muito que minha mãe possa fazer diferente, inclusive diferente de você, que está no 5º reality e é a 5ª vez que sai com uma imagem ruim.”, argumentou Rico.





O influenciador ainda disse que a rival não tem coragem de falar com Sandra pela frente. “Chamou minha mãe de cara de bunda, porém falou pelas costas”, afirmou.

Rico ainda relembrou que em realities passados Lary era forçada. “Você era marionete do Gui Araújo... Vivia dando em cima do Bil”, disse, lembrando-se da participação da influenciadora em “A Fazenda”.









