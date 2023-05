Reprodução Tati Zaqui denuncia Thomaz Costa por agressão, abuso e ameaça

Tati Zaqui registrou um boletim de ocorrência contra Thomaz Costa na Delegacia de Polícia de São Caetano do Sul, em São Paulo, por violência doméstica e psicológica, lesão corporal, ameaça e dano ao patrimônio. As informações são da coluna do Leo Dias.

Segundo a coluna, a cantora relatou às autoridades que o relacionamento se tornou abusivo, com agressões físicas, ameaças e comportamento possessivo.





A ex-A Fazenda falou de episódios de ciúmes, abuso psicológico, ofensas verbais e danos.

De acordo com o boletim de ocorrência, acessado pela coluna, Tati relatou que a partir de novembro de 2022, o ator passou a apresentar um comportamento possessivo.

Em um dos episódios, ela tentou sair do apartamento de Thomas, porém, foi impedida quando ele a segurou pelos braços. A situação só foi amenizada com uma ligação para a mãe dele.

No B.O, Tati conta que mesmo após o episódio de agressão, o casal retomou o relacionamento. O artista chegou a procurar ajuda de profissionais. No depoimento, a cantora contou que ele quebrava objetos e tapava sua boca, além de ofendê-la verbalmente.

Em outra história contada por ela, enquanto ela estava em Rio Grande do Sul a trabalho, Thomaz a a acusou de traição e “fez diversas ligações, com cobranças e ciúmes, não aceitando quando o celular estava fora de área”.

Após a situação, ela resolveu terminar o namoro e, com isso, ele acabou dando nela "uma bicuda na perna e disse que não aceitaria o fim do namoro”.

O caso não foi para as autoridades porque Thomaz chorou e pediu perdão. Disposta a dar mais uma chance, eles continuaram, porém, uma semana depois, o comportamento voltou. Em novos episódios, o síndico do prédio precisou interferir.

No dia 15 de maio, Tati definiu o fim do relacionamento. Segundo o boletim, Thomaz a ameaçou com uma faca grande em sua cintura.

