Reprodução/ Multishow/ Globo Bruna Griphao revela se beijou Gabriel Santana após 'BBB 23'

Na última quinta-feira (18), Bruna Griphao participou do TVZ com a Pocah e deu detalhes da vida pessoal. A atriz e cantora se pronunciou após um vídeo, em que supostamente beija Gabriel Santana, viralizar na web. Os dois participaram do "BBB 23".

Questionada pela funkeira, a ex-BBB esclareceu: "Não, você sabe que não! Não rolou, foi um vídeo gravado fora de ângulo. Mas foi mesmo, depois saiu o vídeo de verdade, a gente estava conversando no palco".

Ela ainda fez uma apresentação musical no programa e recebeu elogios de internautas.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!



Primeira apresentação de Bruna Griphao

🎥 Multishow pic.twitter.com/uP75sT53je — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) May 18, 2023





"Perfeita", disse um fã. "Olhei e gritei: ARTISTA", comentou outro. "Essa voz dela nunca deixa de me encantar", escreveu um usuário do Twitter.

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente