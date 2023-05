Reprodução/Instagram Key Alves

Key Alves foi mais uma ex-BBB que aderiu à harmonização facial. A atleta compartilhou o resultado do procedimento nesta quinta-feira (18), mostrando o antes e o depois da cirurgia.

“Fiz preenchimentos com ácido hialurônico no malar, mento, fossa canina e toxina botulínica para prevenção de rugas estáticas.”, explicou a ex-BBB.





A sister disse ainda que o objetivo do procedimento seria realçar melhor os traços do rosto. “Achei que o resultado ficou bem natural”, afirmou.

A harmonização de Key recebeu elogio dos seguidores. “A cara da Riqueza”, comentou uma fã. “Amei”, elogiou a cantora Gabi Martins.

