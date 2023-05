Reprodução/Instagram Web defende Adriane Galisteu após falas de Roberto Justus

Os internautas saíram em defesa de Adriane Galisteu após um vídeo de Roberto Justus, comentando sobre o relacionamento dos dois , viralizou nas redes sociais.

No podcast 'Bagaceira Chique', de Luciana Gimenez, o empresário falou do casamento e divórcio dos artistas.





"Eu e a Paula somos bastante parecidos. Ela é toda patricinha, e eu, Mauricinho. Nós dois gostamos de nos arrumar e manter a casa perfeitinha. Isso é muito legal para você não ter atritos. Quando eu estava com a Galisteu, era totalmente zero. Ela se vestia no brechó. Ela é zero patricinha. Ela fumava cigarro na época, eu sou super contra. São coisas que não davam", disse ele em um trecho.

Rapidamente, as falas de Justus deram o que falar na web e os internautas repercutiram o assunto. O nome da apresentadora chegou a entrar para os assuntos mais comentados do Twitter.

Eu acho assim, quem teve um monte de mulher foi o Roberto, então o problema é ele e não as minas. Tanto que a Galisteu está com o marido dela há anos e o Roberto sempre se divorciando https://t.co/mrffVeZVkz pic.twitter.com/iIwP4u7KT7 — Katherine | (@reizistindo) May 18, 2023









Era pra ser uma crítica à Galisteu? pic.twitter.com/I99yJCtpJJ — SOUL (@eusouasoul) May 18, 2023









tá bom já entendemos que a galisteu é muito mais legal que vc — ailuj (@juliapravc) May 18, 2023









