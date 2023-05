Reprodução Johnny Depp

O ator Johnny Depp viralizou nas redes sociais após a participação no Festival de Cinema de Cannes, na última terça-feira (16). Entretanto, a comoção não foi ocasionada pelo retorno de Depp ao cinema após a batalha judicial com a ex-mulher, Amber Heard. Nas fotos que circulam pela web, os dentes do artista chamam atenção pela aparência amarelada com pontos pretos.

No Twitter, internautas enfatizaram a condição dental do ator que retornou às telas com o filme Jeanne du Barry. "Depois de ver os dentes do Johnny Depp na minha tl [linha do tempo] perdi o apetite 🤢", relatou uma internauta.

"A boca de um defunto em exumação, está em melhores condições que a desse daí", criticou outro.

"A narrativa de coitado do Johnny Depp é tão extensa que estão culpando a boca podre dele na Amber Heard como se ele não fosse milionário e não pudesse arrancar todos os dentes e colocar uma dentadura", adicionou outro, referindo-se a briga judicial com a ex-mulher.

"O povo principalmente do twitter tem que normalizar a velhice. Johnny Depp tem 60 anos é óbvio que não vai ser a mesma coisa de quando ele tinha 30, ele teve uma vida com álcool, drogas e muito cigarro. Para quem teve uma vida dessas ele tá até bem", defendeu uma fã.

Alguns internautas relataram que a foto teria sido editada para que o esmalte do dente ficasse mais amarelado e com pontos pretos.

The original photo:

Looks the same to me idk pic.twitter.com/CCBs3GTWLf — Kyle James Olson (@KyleJamesOlson) May 18, 2023