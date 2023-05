Demissão de bailarinas

Ao longo do último ano, o programa foi marcado por diversas demissões no quadro de bailarinas. Algumas profissionais comentaram com a coluna que o contato com Faustão era praticamente nulo. Além disso, a rotina das profissionais era desgastante na Band. Vale lembrar que as bailarinas do Faustão marcaram época no "Domingão", na Globo.