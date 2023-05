Reprodução / Instagram Gretchen

Nesta quinta-feira (18), Gretchen utilizou os stories do Instagram para expressar indignação diante de um comentário desagradável sobre a aparência da cantora feito por uma médica esteticista.

No vídeo compartilhado pela cantora, a mulher criticava o aspecto de seu colo, alegando que a pele estava "seca e sem vida".





Gretchen iniciou um desabafo mostrando aos seguidores o vídeo em que a mulher fazia tais comentários em um perfil profissional e logo rebateu: "Quem parece estar sem vida é essa doutora, que se diz doutora".

A artista explicou que a mulher pegou um vídeo dela no momento em que estava fazendo as unhas em uma manicure para tecer críticas sobre a pele da cantora. Gretchen afirmou que esse tipo de profissional não deveria ter clientes, já que precisou usar da imagem alheia para se promover.

Em seguida, a cantora mostrou a pele aos seguidores e questionou se realmente aparentava estar ressecada como a mulher do vídeo afirmava.





