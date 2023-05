Reprodução / Instagram Dani Hypolito comemora alta após cirurgia e um mês de internação

Daniele Hypolito compartilhou um vídeo no Instagram para celebrar alta hospitalar nesta quinta-feira (18), após um mês de internação. Na legenda, ela expressou gratidão pelas oraçõese agradeceu aos médicos que a atenderam. No vídeo, Daniele aparece dançando ao lado do marido, Fábio Castro.

Daniele precisou passar por uma cirurgia devido a um diagnóstico de pansinusite, uma forma mais intensa de sinusite que afeta todos os seios paranasais do rosto, as cavidades ao redor do nariz.





Nos últimos meses, a ex-ginasta enfrentou uma infecção urinária que acabou afetando o rim e diminuindo a imunidade, o que resultou na proliferação da bactéria e no desenvolvimento da sinusite crônica.

Antes de ser internada e encaminhada para a unidade de terapia intensiva, Daniele sofreu queda de pressão, taquicardia e sentiu-se bastante debilitada. Após receber tratamento com antibióticos intravenosos durante 15 dias, as secreções ainda persistiam em mais de 60% dos seios paranasais, levando os médicos a optarem pela cirurgia.





