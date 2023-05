Reprodução Fontenelle já foi condenada a indenizar Felipe Neto por ligá-lo a pedofilia

Antonia Fontenelle se revoltou com youtuber Felipe Neto nesta quinta-feira (18). A apresentadora não gostou da ação do influenciador, que ofereceu um advogado à uma influenciadora evangélica que foi ofendida por Fontenelle.

“Paga advogado para fazer assédio processual (sic) aos que não concordam com o lixo de ser humano que você é”, disse a apresentadora durante o programa “Morning Show”, da Jovem Pan, direcionando a fala para Felipe.





Fontenelle completou chamando o youtuber para resolver a questão “cara a cara”. “Quer subir no ringue comigo, quer cair na porrada comigo, rapaz? Resolver esse problema que você tem comigo”, provocou a apresentadora.

Felipe Neto limitou-se a responder, pelas redes sociais, que iria abrir um novo processo contra Fontenelle. “Não aprende”, afirmou.

A Irmã Mônica, como é conhecida nas redes, viralizou ao comemorar a queda recente no preço de combustíveis e virou um alvo da apresentadora, que a chamou de “ignorante” e “miserável de alma”.

Felipe Neto diz que irá processar Antonia Fontenelle após essa fala da apresentadora na Jovem Pan. https://t.co/VaGCLRrj7y — CHOQUEI (@choquei) May 18, 2023





