Reprodução / YouTube Anitta

Anitta foi convidada no podcast "Call Her Daddy", apresentado por Alex Cooper, em um episódio lançado nesta quarta-feira (17). Durante a conversa, a cantora compartilhou abertamente sobre as preferências na intimidade, discutiu experiências e técnicas sexuais, e falou sobre relacionamentos passados.

A Poderosa revelou que está solteira há um bom tempo e enfatizou estar satisfeita consigo mesma. “Não faço sexo há meses. Tantos meses, que nem me lembro da última vez que fiz sexo”, afirmou. Ela também compartilhou que, no passado, costumava ter aventuras sexuais mais frequentes, demonstrando uma abordagem desinibida em relação à intimidade.





Além de explorar a vida pessoal da cantora, Cooper aproveitou a oportunidade para aprender com a experiência de Anitta. Ao questionar se a habilidade no sexo oral poderia ser um obstáculo para iniciar um relacionamento, a cantora afirmou que não, pois ela está disposta a ensinar o que prefere.

Anitta revelou que, apesar de não estar se relacionando com homens, tem mantido relações com mulheres e compartilhou uma experiência recente em que ensinou uma amiga a realizar sexo oral. “Eu gozei em três minutos, ela gozou em dois”, contou.

Anitta concluiu o relato de experiências com conselhos sexuais para os ouvintes. Ela incentivou a abordagem gentil, com movimentos suaves e círculos, e destacou a importância de se comunicar e seguir o ritmo da parceira.

“Na minha opinião, é diferente para cada uma, as coisas que eu gosto podem ser diferentes das coisas que outras mulheres gostam.”, explicou a cantora





