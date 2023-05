Reprodução/Instagram Fabio Porchat recebe críticas ao fazer nova defesa de Leo Lins

Fabio Porchat voltou as redes sociais para expressar sua indignação com a decisão da Justiça em derrubar o show de humor de Leo Lins do Youtube por apresentar piadas consideradas preconceituosas.

O apresentador usou o Twitter para defender o humor e comentar sobre a relação entre os humoristas e o público.





"Não gosta de uma piada? Não consuma essa piada. Se a piada não incitou o ódio e a violência ela é só uma piada. Tem piada de todos os tipos, de pum e de trocadilho, ácida e bobinha. Tem piada de mau gosto? Tem também. Tem piada agressiva? Opa. Mas aí é só não assistir. Quem foi lá assistir ao

Leo Lins adorou. Riram muito. Quem não gostou das piadas são os que não foram. Pronto, assim que tem que ser", começou ele.

"Ah, mas faz piada com minorias… E qual o problema legal? Nenhum. Dentro da lei pode-se fazer piada com tudo tudo tudo. Não gostar de uma piada não te dá o direito de impedir ela de existir. Ainda mais previamente. Impedir o comediante de pensar uma piada é loucura. Mesmo que você não goste desse comediante, mesmo que você despreze tudo o que ele diz, ele tem o direito de dizer", seguiu.

Na sequência, Porchat opinou sobre as piadas consideradas ofensivas. "Ele [o humorista] tem o direito de ofender. Não existe censura do bem. Se cada pessoa que se ofender com uma piada resolver tirar ela do ar não sobra um Joãozinho, um papagaio, um argentino. Pra mim democracia não é um regime pra você defender as suas ideias, mas pra quem você não concorda poder defender as delas".

Por fim, ele mandou um recado para os internautas. "Não confundam 'não gosto dele' com 'ele não pode falar'. Não entrem nessa conversa com a emoção, entrem com a razão", concluiu.

Não gosta de uma piada? Não consuma essa piada. Se a piada não incitou o ódio e a violência ela é só uma piada. Tem piada de todos os tipos, de pum e de trocadilho, ácida e bobinha. Tem piada de mau gosto? Tem também. Tem piada agressiva? Opa. Mas aí é só não assistir. Quem foi… — Fabio Porchat (@FabioPorchat) May 17, 2023





Nos comentários da publicação, os internautas criticaram o posicionamento de Porchat, por defender ataques às minorias.

Porchat, meu querido, é 100% possível um comediante fazer o seu trabalho sem usar o capacitismo, racismo e etc!



Isso foi triste! — Mila, a streamer surda F/A! (@milaayleen) May 17, 2023









Porchat, alguém invadiu seu Twitter. Não é POSSÍVEL.

Você não é (ou não era) isso aí, não.



Discurso de ódio não é opinião nem piada. Você sabe disso. — Juliana Kunc Dantas (@jkdantas) May 17, 2023









Gkay o tempo vai te inocentar — PEDRAO (@Itspedrito) May 17, 2023









Vai lá, Porchat... faz piadas com racismo, homofobia, pessoas PCD, entre outras, e ache que pessoas que estão elencadas dentro disso vão amar serem feitas de chacotas por vocês. Toma vergonha na cara! — thiago (@httpsrealitys) May 17, 2023





+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente