Na última terça-feira (16), a ex-BBB Key Alves viralizou nas redes sociais após compartilhar respostas que colocou em um formulário na web. A jogadora de vôlei acabou confundindo alguns campos e colocou respostas inesperadas pelos seguidores.

No campo em que pedia o "nome social", Key colocou o próprio apelido, sendo que essa área é destinada para pessoas trans que ainda não retificaram o nome de registro.

Ela também cometeu um erro no "Como você gostaria de ser tratado?". Essa área serve para a pessoa informar se quer identificada com o pronome masculino ou feminino. Key, no entanto, respondeu: "Bem, né?".

Os internautas não perdoaram e comentaram os erros na web:

novamente, é muito fácil ser sapiosexual quando TODO MUNDO é mais inteligente que você pic.twitter.com/2xScDUUkc5 — júnior (@juniorkugert) May 16, 2023





Exemplos do por que é importante discutirmos sobre a vida de pessoas trans.



Pessoas cis estão vendo algumas partes de seu mundo mudar e não tem noção alguma do por que aquilo existe.



Exe a Key Alves não saber oq é Nome social ou então pronomes 🤦 pic.twitter.com/ervLxxufkE — Bryanna Nasck (@BryannaNasck) May 16, 2023





Morro que a Key Alves saiu da bolha do vôlei pra virar piada nacional 😭😭 era melhor ter ficado de reserva da Camila Brait https://t.co/Qia0fvcsg4 — jordana (@lmjsecrett) May 17, 2023

















