Reprodução/YouTube e Reprodução/Instagram Cariúcha acusa Jojo de usar público LGBT e Anitta

A cantora Cariúcha soltou a tréplica para Jojo Todynho na briga que ganhou destaque na web nesta quarta-feira (17). A funkeira acusou Jordana de ter usado a comunidade LGBT e a cantora Anitta ‘para crescer’ profissionalmente.

“Você [Jojo] é muito arrogante, porque você é uma preconceituosa, sua safada! Usou as gays para crescer”, afirmou Cariúcha em vídeo publicado no Instagram.





Cariúcha ainda diz que a decisão de Todynho estudar Direito seria por que ela teria perdido o “pink money”. “Tá estudando Direito, para não depender mais do dinheiro das gays né? Porque o povo... As gays já descobriram quem você é.”, afirmou.

Em seguida, a funkeira se defendeu de ter sido acusada de ser analfabeta pela ganhadora da Fazenda. “Sempre soube que ela era prepotente e arrogante, porque eu a conheci pessoalmente”, disse Cariúcha.





Entenda a briga que envolve Anitta, Jojo e Pablo Vittar

Durante a participação no "Quem Pode, Pod", Anitta revelou detalhes do motivo do afastamento da cantora Pabllo Vittar. Elas gravaram clipe juntas em 2017, na época do desentendimento, e voltaram a se falar em 2021.

"Com a Pabllo, eu falei: ‘Olha, eu acho que a gente brigou por causa dos outros, não foi por causa da gente. Desculpa, porque eu entrei na onda dos outros e eu estou errada de entrar na onda dos outros. A gente não tinha que brigar’. Uma burrice a gente ter parado de se falar", disse Anitta.

Após o vídeo de Anitta viralizar na web, Cariúcha foi nos Stories dizer que a fala de Anitta estaria de acordo com a teoria dela de que Jojo foi pivô do afastamento. Vale ressaltar que pouco tempo após a confusão com Pabllo, Anitta e Jojo, que eram amigas íntimas, pararam de se falar.

🚨EITA: Após Anitta falar que a briga com Pabllo foi graças a interferência de terceiros, Cariúcha mandou um recado para Jojo Todynho: “Nescafé do mal, as máscaras caem, tô aguardando seu processo…”



pic.twitter.com/NvZSybuOPd — CHOQUEI (@choquei) May 17, 2023





