Reprodução Jojo Todynho responde Cariúcha; entenda briga envolvendo Anitta

A influenciadora Jojo Todynho realizou uma transmissão ao vivo no perfil do Instagram, nesta quarta-feira (17), para responder rumores levantados pela cantora Cariúcha. Durante a live, Jojo comentou sobre não ser "bajuladora" de outras pessoas sem citar nomes. A campeã de "A Fazenda" é apontada como pivô do afastamento de Anitta com outras celebridades.

"Infelizmente, você nunca vai ser uma Jojo Todynho. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil entender qual o brilho dela, o que que ela tem, meu Deus, por que ela conseguiu e eu não? Porque eu vivo a minha vida, eu construo minha história e vou atrás do que eu quero, sem querer nada de ninguém, sem subir degrau pisando em ninguém. O meu caráter, o Brasil todo conhece, sabe porque eu fiquei 3 meses e meio dentro de um reality e saí de lá campeã, pelos meus méritos, não foi por ter amizade com ninguém".

Mesmo sem citar o nome, o recado de Jojo Todynho faz referência ao vídeo em que Cariúcha revive os rumores de que a campeã de 'A Fazenda' teria influenciado Anitta a romper a amizade com outras celebridades.

"Eu não preciso me justificar. Eu não preciso estar aonde não me cabe. Olha, o preço de não ser bajuladora, não babar ovo de ninguém é muito mais difícil. O processo é muito mais lento porque as pessoas querem que você abaixe a cabeça e bate Palma. Eu não bato Palma para ninguém, porque eu tenho caráter. Eu não estou aqui para ser refém de amizade por causa de status", alfinetou Jojo.

Entenda

Durante a participação no "Quem Pode, Pod", Anitta revelou detalhes do motivo do afastamento da cantora Pabllo Vittar. Elas gravaram clipe juntas em 2017, na época do desentendimento, e voltaram a se falar em 2021.

"Com a Pabllo, eu falei: ‘Olha, eu acho que a gente brigou por causa dos outros, não foi por causa da gente. Desculpa, porque eu entrei na onda dos outros e eu estou errada de entrar na onda dos outros. A gente não tinha que brigar’. Uma burrice a gente ter parado de se falar", disse Anitta.

Após o vídeo de Anitta viralizar na web, Cariúcha foi nos Stories dizer que a fala de Anitta estaria de acordo com a teoria dela de que Jojo foi pivô do afastamento. Vale ressaltar que pouco tempo após a confusão com Pabllo, Anitta e Jojo, que eram amigas íntimas, pararam de se falar.

"Viu? Eu avisei para vocês! Viram a Anitta aí no podcast da Gio Ewbank e Fê Paes Leme? Eu avisei para vocês da história da Nescafé [Jojo Todynho] que estava mal resolvida. Que ela inventou um grupo, criou da cabeça dela, inventou uma história e deixou a Pabllo levar hate à toa", disse Cariúcha.



"Anitta está aí para confirmar. Viu que a Nescafé [Jojo Todynho] é do mal? Mas gente, as máscaras sempre caem! Estou aguardando teu processo, hein Nescafé? Porque tu é muito garganta! Tu fala muito! E ó, estou em Nova Iguaçu, qualquer coisa broto aí em Bangu. Pode vir arrumar confusão na minha porta!", completou a cantora.

🚨EITA: Após Anitta falar que a briga com Pabllo foi graças a interferência de terceiros, Cariúcha mandou um recado para Jojo Todynho: "Nescafé do mal, as máscaras caem, tô aguardando seu processo…"



