Foto: Divulgacao Ludmilla

Ludmilla marcou presença no evento de pré-estreia do filme "Velozes & Furiosos 10", na noite desta terça-feira (16), no VillageMall, localizado na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Além de fazer uma participação especial no longa-metragem, Ludmilla também está presente na trilha sonora da franquia. O lançamento do álbum, que ocorrerá em 19 de maio de 2023, coincidirá com a estreia mundial do filme.

Durante o evento, Ludmilla compartilhou as expectativas e ambições profissionais: "Eu tenho superstição de ficar contando meus sonhos e planos, mas estou só começando a realizar alguns deles. Tenho sonhos muito grandes, mas vocês podem esperar uma cantora muito dedicada que sempre vai trazer arte”.





Embora já tenha participado da série "Arcanjo Renegado", do filme "Moscow" e da comédia romântica "Amor dá Trabalho", esta é a primeira vez de Ludmilla em uma produção hollywoodiana.

A funkeira integra o elenco, que conta com grandes nomes como Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jason Momoa, Brie Larson, Alan Richtson, Daniela Melchior e a vencedora do Oscar, Rita Moreno.

Ludmilla sendo entrevista na Premiere do filme Velozes e Furiosos 10 no RJ 🔥. pic.twitter.com/IqcH3D6qIh — Brumilla Moments 👩🏾‍❤️‍👩🏿 (@brumillamoments) May 16, 2023





Ludmilla na Premiere do filme Velozes e Furiosos 10 no Rio de Janeiro 🔥🙅🏿‍♀️. pic.twitter.com/E8A6LB48Cu — Brumilla Moments 👩🏾‍❤️‍👩🏿 (@brumillamoments) May 16, 2023





