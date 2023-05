Reprodução/ Twitter Juliette dança até o chão em casamento de Camilla de Lucas e viraliza

No último sábado (13), aconteceu o casamento da ex-BBB Camilla de Lucas com o músico Blecaute. Juliette foi uma das convidadas e roubou a cena. A campeã do "BBB 21" impressionou ao descer até o chão e se jogar na pista.

A cantora foi ao evento com um vestido da grife YSL, que já foi usado por Hailey Bieber. Mas isso não a impediu de dar aquele nó no modelo, para não arrastá-lo no chão e cair na dança. Juliette também não dispensou um chinelo, para poder curtir a festa de forma confortável.

Os internautas ficaram impressionados com a ex-sister. "Existem coisas que o dinheiro não compra como por exemplo a Juliette com seu vestido caríssimo da YSL todo amarrado, de chinelinha e dançando asererrê", disse uma seguidora.

Existem coisas que o dinheiro não compra como por exemplo a Juliette com seu vestido caríssimo da YSL todo amarrado, de chinelinha e dançando asererrê pic.twitter.com/1DJUxVndUP — ane (@bencabenzin) May 14, 2023













Outros internautas ainda comentaram o momento que Juliette rebola até o chão:

Olha o tamanho da Raba da Juliette uma grande Gostosaaaaaaa🥵🤤❤️

pic.twitter.com/fx0IszcFqI — Mahely 📖🔥 (@euesarah_eueju) May 14, 2023





Sai da frente temos Dj Juliette no casamento de Camilla de Lucas🔥 pic.twitter.com/99L3vg4exc — ju suiça (@jusuica) May 14, 2023





Juliette acordando hoje pedindo um atendimento extra em casa pra aplicação de soro pro joelho foi realidade pic.twitter.com/WWNNkGHXuS — ane (@bencabenzin) May 14, 2023

















