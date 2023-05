Reprodução/ Instagram Filho de Rihanna ganha bolo de aniversário de notas de dólares

No último sábado (13), foi comemorado o aniversário de u m ano do filho de Rihanna e A$AP Rocky , o pequeno RZA Athelston Mayers. O bebê ganhou uma festa e um bolo de aniversário curioso.

O rapper postou um vídeo do parabéns do filho. "Feliz aniversário, bebê", escreveu ele.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!



Nas imagens, foi possível ver o bolo repleto de notas de dólares. RZA, inclusive, pegou em partes do bolo, aos risos.