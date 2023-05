Reprodução/ Instagram Juliette e Thay OG sobram entre casais no Casamento de Camilla de Lucas

Na tarde deste sábado (13), aconteceu o casamento da influenciadora Camilla de Lucas e do músico Blecaute,. A cerimônia aconteceu de dia, mas a festa durou e altas horas e contou com a presença de famosos, como os ex-BBBs João Pedrosa, Thais Braz, Pocah, Juliette e Carla Diaz que participaram com Camilla do "BBB 21".

No Twitter, Camilla falou da festa que aconteceu na Ilha de Guaratiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro: "Sem brincadeira, meu casamento foi tudo! A decoração impecável, a comida, as músicas da cerimônia, a playlist da pista... O povo não queria ir embora".

Os convidados registraram momentos do casamento nas redes sociais. No Instagram, Juliette e a influencer Thaynara OG brincaram ao posarem para foto com alguns casais, Carla Diaz, Pocah e Ana Clara e os namorados. "Vidas solteiras importam", brincou Thay.

