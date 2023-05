Reprodução/ Instagram Rihanna e A$AP Rocky comemoram 1 ano do filho

RZA Athelston Mayers, o filho de Rihanna e A$AP Rocky, completou o primeiro aniversário no último sábado (13). Para comemorar, o rapper postou uma série de fotos íntimas da família.

"Feliz primeiro aniversário para o meu primogênito", escreveu A$AP Rocky em uma publicação no Instagram.

A$AP Rocky e a cantora estão juntos desde 2020, mas assumiram o relacionamento em 2021. Eles são pais do pequeno RZA e esperam um segundo filho.