Ana Paula Siebert

A modelo Ana Paula Siebert, esposa de Roberto Justus, causou polemica após dizer ter acordado acabada por dormir com a filha pequena no lugar da babá. Nas redes, internautas se indignaram com a atitude da mãe não ter o hábito de dormir com a filha. "Eu trabalho em creche e as coisas que mais criam vínculo com as crianças são justamente as coisas que são deixadas pras babás", apontou uma fã.