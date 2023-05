Reprodução/ Globo Angélica

Na última sexta-feira (12), foi exibido o episódio de "Conversa com Bial" com Angélica. Na conversa, a apresentadora falou do início dos desafios que enfrentou no início da carreira, quando foi sexualizada pela mídia.

"Lancei 'Vou de Táxi' aos 14, 15 anos e começou uma loucura. Fazia dois programas na televisão, show pelo Brasil inteiro. Foi uma avalanche", iniciou Angelica.

A apresentadora, então, começou a fazer sucesso na mídia. Ela relembrou de como se sentiu invadida após começarem a querer saber da vida sexual dela, que ainda era uma adolescente.



"Era uma agressão. Eu sofri um abuso moral muito nova, com 14 anos. E não é um veículo que me perguntou, dois... Todo mundo queria saber se eu era virgem. E faziam essa pergunta. E eu era, só que eu era uma menina. Quando eu vejo, ouço e lembro disso, eu tenho muita pena daquela menina. É uma violência", analisou.

