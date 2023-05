Reprodução/ Twitter Staff de Taylor Swift se empolga em show e viraliza: 'Segurança gato'

Um cena do show de Taylor Swift viralizou nas redes sociais neste sábado (13). Um membro da equipe da cantora chamou atenção pela empolgação na apresentação e ainda foi elogiado na web.

O homem, que foi identificado como segurança de Taylor, mostrou que conhecia o repertório da cantora e cantou junto algumas músicas ela. O registro foi feito durante no show que aconteceu e Nashville, nos Estados Unidos.

A web também notou a aparência do segurança."Gato", disse um internauta. "Ele tem o estilo dos caras que ela colocaria em um clipe", escreveu outro. Um seguidore ainda disse: "'Trabalhe com o que ama e você nunca estará triste': essa frase nunca fez tanto sentido".

🚨 VEJA: Segurança gato da Taylor Swift não se contém e é flagrado cantando “I Knew You Were Trouble” perfeitamente 🗣️



pic.twitter.com/kl18CCQtL6 — POPTime (@siteptbr) May 13, 2023





