Reprodução/ Instagram Ingrid Guimarães posta com com irmã e mostra semelhança

Nesta sexta-feira (12), Ingrid Guimarães mostrou aos seguidores as semelhanças físicas que tem com a irmã Sigrid. As duas estão em Boston (EUA) com o restante da família.

Leia também Jenny Miranda é criticada ao anunciar morte de ex de Gretchen com indireta

Em um vídeo nos stories, Ingrid mostrou como os familiares são parecidos. "A real é que minha família tem tudo a mesma forma", disse ela.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!



Em seguida, ela postou uma foto com a irmã e escreveu: "Quem é quem?".

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente