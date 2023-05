Reprodução/Instagram MC Sabrina está em tratamento pelo SUS

O perfil oficial de MC Sabrina no Instagram atualizou os fãs da cantora sobre seu estado de saúde, neste sábado (13). Após polemicas sobre seu suposto desaparecimento no mês passado, foi revelado que a funkeira está passando por um tratamento psiquiátrico por meio do SUS.

Seguindo uma foto na qual ela aparece na praia, a legenda informa que: "Sabrina segue com o seu tratamento psiquiátrico no @sus.brasil. Também apresenta algumas oscilações de humor e às vezes confusão mental. Por esse motivo, Sabrina por enquanto não possui condições para interagir com o público via redes sociais”.

A postagem conclui dizendo que a funkeira lê as mensagens dos fãs e agradece pelo carinho, e pedem que continuem enviando boas energias para que ela se recupere o mais rápido possível.

O caso começou quando Pocah, amiga de MC Sabrina, disse sentir sua falta e se mostrou preocupada com o seu desaparecimento . As suspeitas eram de que Sabrina estaria sendo mantida em cárcere privado pela família, o que foi desmentido pela própria cantora e sua equipe.