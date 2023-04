Reprodução/ Instagram MC Sabrina e Pocah





Pocah se reencontrou com MC Sabrina após comentar a situação da funkeira nas redes sociais. A cantora havia lamentado o sumiço da colega, que não realizava uma aparição pública desde agosto de 2022. MC Rebecca e a ex-sister do "BBB 11" Jaque Faria acompanharam a artista na visita.



+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

"A família dela aceitou nos receber. Chegando lá, Sabrina me recebeu com um abraço gostoso. Ela está tendo uma certa dificuldade para reconhecer as pessoas, mas com calma vai lembrando. A mente dela anda bem confusa, mas fiquei feliz dela mesma abrir que quer um profissional de saúde para acompanhar ela", disse a ex-participante do "BBB 21", nos stories do Instagram.





O reencontro acontece após rumores de que MC Sabrina seria vítima de cárcere privado, o que foi negado por familiares. A equipe da funkeira ainda informou que ela foi diagnosticada com transtorno de bipolaridade e está em tratamento pelo SUS.

+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

"Ela precisa de muita oração, um bom tratamento e tenho certeza que ficará bem [...] Foi um misto de emoções encontrar a Sabrina. Um sentimento esmagador ver tanta confusão naquela cabecinha. Mas ela ainda está ali. Ela precisa de ajuda e reconhece isso. Já é um grande passo", completou Pocah.

A cantora ainda comentou que Sabrina "continua com espírito da zoeira e debochadíssima". "Mostrei para ela que cantei a música dela no 'TVZ' e ela me solta: 'Você cantou minha música no programa, então vou ter que receber por isso, né?' Ri muito", expôs a atual apresentadora da atração do Multishow.

Jaque também comentou o encontro com Sabrina no Instagram e reforçou o relato de Pocah sobre a funkeira "entender que realmente precisa de ajuda". "Ela está bem confusa. Precisa de ajuda, entende que precisa de ajuda e quer ser ajudada. Mas continua aquela menina moleca, quando ela se lembra das coisas. Ela tem vários apagões, e esquece quem é quem", pontuou a ex-BBB.

"Pedi um abraço, e ela não quis me dar [risos]. Disse para a gente conversar primeiro. Passamos uma noite agradável, em que ela comeu uma comida japonesa, como ela queria. Conversamos bastante. O que ela precisa, neste momento, é de muita oração e ajuda espiritual, além de ajuda de profissionais", complementou.

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.