Reprodução/Instagram Thales Bretas comemora aprovação de Lei em nome de Paulo Gustavo

Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, usou o Instagram nesta sexta-feira (12) para comentar a Lei Paulo Gustavo, que foi regulamentada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na quinta-feira (11) e garante um repasse de R$ 3,8 bilhões para a cultura.

A lei visa apoiar as atividades e produtos culturais em meio à pandemia de Covid-19 e é uma das principais normas que preveem incentivos financeiros e fiscais para o fomento da cultura no Brasil.





Bretas destacou a importância do reconhecimento e homenagem prestados a Paulo Gustavo, que sempre se comprometeu com a qualidade da cultura e a valorização do teatro, do cinema e das expressões de arte do país. O médico ainda falou sobre o comprometimento do marido com todos os trabalhadores envolvidos no setor cultural, deixando um legado imenso.

Para Thales, Paulo Gustavo ficaria radiante em ter o nome em um projeto que apoia a cultura e que traz inspiração para iluminar essa nova fase do país.

“Que a força e inspiração vindas dele [Paulo Gustavo] possam iluminar essa nova fase do nosso país, e que a gente possa valorizar cada vez mais a arte, porque, sem sombra de dúvidas, ela salva! Transforma! PG, sempre presente!", aclamou o médico.













































