Reprodução/ Instagram Pai de Larissa Manoela posta indireta após atriz romper com a mãe

Na última quinta-feira (11), o pai de Larissa Manoela, Gilberto Elias usou o Instagram para postar um pensamento, que foi entendido por internautas como uma indireta para a filha. Isso porque a atriz anunciou, no mesmo dia, que será a própria empresária e passará cuidar ela mesma da carreira. A decisão vem depois de rumores que apontam uma briga entre Larissa e a mãe, que cuidava dos trabalhos da artista desde quando era criança.

“Alimente um cão por três dias e ele lembrará de você por trinta anos. Alimente um humano por trinta anos e ele te esquecerá em três dias“, compartilhou o pai de Larissa na web.



Recente story do pai da Larissa Manoela. O que vocês acharam? pic.twitter.com/6q49l5cw5h — Miguel (@anstersf) May 12, 2023

mds agr a larissa manoela é a própria empresária dela por isso que a mãe dela ficou puta pq antes era ela e o pai que cuidava de td — anab (@oliviasrare) May 11, 2023





Larissa anunciou no Instagram a mudança na carreira: “O ano de 2023 marca uma mudança significante na minha vida. A dedicação ao cinema foi uma decisão minha, que desde o ano passado, mais especificamente início de dezembro, venho assumindo as demandas comerciais de minha carreira e agora passo a ser minha própria empresária. Esse momento veio com a criação da empresa Mimalissa, que vai gerir todos o meus contratos e tem a mim a frente de tudo", disse a atriz.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!



Vale lembrar que a relação de Larissa com a mãe é conturbada. Rumores sobre brigas entre as duas já surgiram anteriormente, inclusive, relacionadas ao relacionamento da atriz com André Luiz Frambach, de quem está noiva.

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente