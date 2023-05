Foto: Reprodução/Instagram Jojo Todynho

Jojo Todynho fez a alegria de alunos de um colégio no Rio de Janeiro nesta sexta-feira (12). A cantora foi até a instituição fazer um trabalho da faculdade e causou uma enorme comoção dos estudantes que se amontoaram para vê-la.

“Gente, as crianças estão enlouquecidas! [...] O diretor está passando mal”, disse Jojo pelos stories do Instagram.





Em seguida, Jordana filmou o pátio do colégio com um mar de alunos esperando a cantora sair para ovacioná-la.

Recentemente, Jojo Todynho começou os estudos na faculdade de Direito e vem compartilhando momentos do ano letivo com os seguidores.

🚨FAMOSOS: Jojo Todynho vai até uma escola fazer trabalho para sua faculdade e é recepcionada pelos fãs. pic.twitter.com/ViQjVplvqk — CHOQUEI (@choquei) May 12, 2023





