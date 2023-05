reprodução / Twitter Isabella Scherer se casa com Rodrigo Calazans em cartório civil

Isabella Scherer e Rodrigo Calazans, que tiveram os gêmeos Mel e Bento em agosto do ano passado e ficaram noivos em fevereiro, oficializaram a união em um casamento civil em São Paulo nesta sexta-feira (12).

O amigo do casal, Victor Ribeiro, registrou o momento com fotos do casamento. “Me obrigaram. Disseram: ‘ou você faz o casamento ou é demitido.’”, brincou o fotógrafo de ocasião.





Isabella escolheu um visual diferenciado, usando um tênis da sorte, que se tornou um amuleto após a vitória dela no “MasterChef 2021”. A escolha de Isa para o casamento foi o “vans da sorte”, como ela mesma a chama. O calçado foi usado por ela durante todo o reality culinário e se tornou uma superstição da cozinheira o usar em ocasiões especiais.

Após a cerimônia, os recém-casados irão receber a família e alguns amigos íntimos em uma confraternização reservada no Mirante Vale, com um cardápio de jantar montado pela própria noiva.





