Reprodução/Instagram Marília Mendonça

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), da Força Aérea Brasileira (FAB), chegou ao fim da investigação do acidente aéreo que matou a cantora Marília Mendonça, em novembro de 2021. A conclusão da perícia será entregue aos familiares das vítimas na próxima segunda-feira (15).

Posteriormente da divulgação aos familiares, o laudo será disponibilizado no site oficial do Cenipa. Ainda não há previsão de quando o documento ficará público, no entanto, a instição exibe no site que a investigação já está 95% concluída.

De acordo com o órgão da Força Aérea Brasileira, o objetivo da investigação não é atribuir culpa, mas sim, evitar que novos acidentes aconteçam, como adiantou o jornal O Globo.

Em 5 de novembro de 2021, o avião bimotor Beech Aircraft, da PEC Táxi Aéreo, de Goiás, prefixo PT-ONJ, carregava Marília Mendonça, o produtor Henrique Bahia, o assessor Abicieli Silveira e os pilotos Geraldo Martins de Medeiros e Tarciso Pessoa Viana.