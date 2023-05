Reprodução / Instagram Camilla de Lucas se casará com o cantor Blecaute

A influenciadora digital Camilla de Lucas compartilhou com os seguidores detalhes dos preparativos para o casamento com o cantor Blecaute , que acontecerá neste sábado (13).

Nos stories do Instagram, a ex-BBB mostrou que já fez as unhas e colocou a lace que usará, além de revelar os bastidores da montagem da decoração da cerimônia.





Camilla explicou que decidiu usar uma lace em vez do cabelo natural por conta da previsão de chuva no Rio de Janeiro, onde o evento será realizado.

"Gente, fico bela com qualquer cabelo. No RJ está chovendo e se cair uma gota de água no black ele murcha todinho. A beleza vai ficar tudo com qualquer cabelo. Já falei que o que sustenta é a cara", explicou a influenciadora.

A celebração será realizada na badalada casa de festas Meio do Mato Eventos, na Ilha de Guaratiba, Zona Oeste do Rio, que comporta até 400 convidados e cujo aluguel começa em R$ 100 mil.





