Reprodução/Instagram Bruna Marquezine

Bruna Marquezine respondeu a um seguidor nesta sexta-feira (12) que questionou sobre as notícias recentes sobre o suposto envolvimento com o cantor L7nnon, pouco antes da estreia do filme "Besouro Azul".

A atriz deu a entender que alguém pode estar pagando por notas sensacionalistas para prejudicar o lançamento do filme e a carreira dela.

“O cheirinho de pix... O cheirinho de oportunismo... De perseguição. Deixa eu trabalhar e falar do meu trabalho em paz, gente.”, declarou a atriz.

Pelas redes sociais, Marquezine afirmou que estaria de olho nessa “movimentação” enquanto trabalha em novas produções “12 horas por dia, de domingo a quinta”.





