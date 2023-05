Reprodução / Instagram Bandidos disparam contra ônibus de Juliana Bonde em Minas Gerais

A vocalista do Bonde do Forró, Juliana Bonde, utilizou a conta no Instagram na manhã desta sexta-feira (12) para informar aos seguidores que o ônibus da banda foi alvo de disparos em uma tentativa de assalto no interior de Minas Gerais.

A artista publicou um vídeo mostrando o vidro do veículo com a marca do tiro e agradeceu a Deus pelo livramento.





“Meu Deus gente! Acabamos de ter um livramento aqui: tentativa de assalto na estrada, tomamos um tiro, mas graças a Deus nada aconteceu, só voou alguns vidros aqui na cara do Danilo.”, contou a cantora

Apesar do susto, não houve feridos. Juliana lamentou a violência no país e relatou que o incidente ocorreu durante a madrugada, na estrada entre São Gonçalo do Rio Abaixo e João Monlevade.

Homens atiraram contra o ônibus da cantora Juliana, vocalista da banda bonde do forró, durante tentativa de assalto. #matheusmoraes pic.twitter.com/n2Gqqia6bb — Matheus Moraes (@matheusmoraes7_) May 12, 2023





