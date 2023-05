Reprodução Cantora reproduziu momento emblemático em homenagem as colegas

A cantora Adriana Calcanhotto realizou uma apresentação emocionante na noite desta quinta-feira (11), no Tokio Marine Hall, em São Paulo. Com a turnê "Gal: Coisas Sagradas Permanecem", Adriana prestou homenagem a Gal Costa, que morreu em novembro de 2022. Durante o show, a artista também homenageou Rita Lee, que morreu recentemente aos 75 anos.

Adriana cantou diversas músicas eternizadas na voz de Gal, como "Baby", "Um Dia de Domingo", "Dê Um Rolê" e "Índia". Além disso, ela incluiu na setlist canções que envolvem tanto Gal quanto Rita Lee, como "Quando", do grupo Doces Bárbaros, e "Bem Me Quer", de Rita, que já foi cantada com Gal no palco.





Em um momento emblemático da apresentação, Adriana abriu a camisa e ficou com os seios à mostra, em uma homenagem a Gal Costa, que fez o ato em forma de protesto político durante um show em 1994 ao cantar "Brasil", de Cazuza.

simplesmente adriana calcanhotto com os seios à mostra enrolada na bandeira de são paulo 🔥



🎥: igor gomes pic.twitter.com/mjqYnFTIE4 — boyzinha (@acendiabrada) May 12, 2023





