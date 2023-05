Thalita Castanha Tamy Contro mostra o rostinho do filho em ensaio newborn

Tamy Contro derreteu o coração dos seguidores ao mostrar as fotos do primeiro ensaio newborn do filho, Otto. O bebê é fruto do seu relacionamento com Projota, com quem era casada desde 2019 .

No perfil do Instagram, a influenciadora abriu um álbum de fotos do herdeiro e se encantou.





"Primeiro ensaio do meu príncipe, Otto e seus detalhes que me encantam diariamente", escreveu ela na legenda da publicação.

A semelhança do bebê com a irmã Marieva, de 3 anos, impressionou os internautas. "Ele é a cara da Mariê", disse uma; "Carinha de Marieva", declarou outra; "Otto é a versão Marieva masculina", comentou uma terceira.





Tamy Contro e Projota anunciaram o fim do casamento em março. Conversando com os seguidores, a gamer contou que eles não são mais um casal.

"Sim, mas como estou emocionalmente instável por conta da gravidez etc... Não quero falar mais detalhes sobre esse assunto, minha prioridade está sendo em tentar ficar forte por conta das crianças, espero não só que me entendam, mas que me mandem boas vibrações, sei que Deus tem um plano maior pra mim, seguimos", disse ela.

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente