Reprodução/Instagram Dona Ruth chora com homenagem do neto no Dia das Mães da creche

Dona Ruth nãe segurou o choro ao receber uma homenagem de Dia das Mães do neto, Léo, na creche. A mãe de Marília Mendonça exibiu o vídeo do momento especial através dos Stories do Instagram.





Nas imagens, a veterana mostra a sua emoção ao ver o pequeno se declarar com a música You Are My Sunshine, de Johnny Cash, ao lado dos colegas de escola.

Além da música, as crianças fizeram corações com os nomes das mães e responsáveis.

"O céu recebeu a primeira apresentação do Leozinho para as mães", escreveu ela na legenda se referindo à filha, que morreu em novembro de 2021 vítima de um acidente aéreo.

🚨VEJA: Vídeo de Leozinho, filho da Marília Mendonça, na creche comemorando o dia das mães com a vovó Ruth emociona a internet. pic.twitter.com/O7bcaLhqgg — CHOQUEI (@choquei) May 11, 2023





+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente