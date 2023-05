Foto: Guilherme Samora Rita Lee

Corpo de Rita Lee será cremado na noite desta quarta-feira (10) em uma cerimônia privada em Itapecerica da Serra após um velório de quase 10 horas. A despedida, realizada no planetário do Parque Ibirapuera, em São Paulo, contou com a presença de familiares, artistas e cerca de 6 mil fãs.

Na saída do planetário, o carro com o corpo da cantora foi escoltado por guardas municipais e acompanhado por um cortejo de fãs. A Rainha do Rock nacional foi homenageada pelos fãs com cantos de "Olê, olê, olá, Rita, Rita".





A cerimônia no crematório Horto da Paz será reservada apenas para familiares e amigos próximos, em atendimento ao pedido da cantora.

Rita Lee morreu nesta segunda-feira (08), aos 75 anos, após uma batalha contra um câncer no pulmão.





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.