Reprodução Neto de Rita Lee ficou com Roberto de Carvalho após morte da cantora

Discretos sobre a vida pessoal, a família da cantora Rita Lee se reuniu após a morte da artista na segunda-feira (8). Durante uma entrevista nesta quarta-feira (10), a ex-nora Camila Fremder revelou como foi a reação do filho Arthur, de 5 anos, ao saber a morte da avó paterna.

A apresentadora de podcast esteve presente no velório que está sendo realizado no Planetário do Ibirapuera. A comunicadora revelou como foi a reação do filho Arthur, fruto da antiga relação com Antônio Lee. "Foi um desafio para o tempo da criança de entender essa situação", explicou ao g1.

De acordo com Camila, Arthur passou o dia posterior a morte da cantora com Roberto de Carvalho, o avô do menino que foi companheiro por 46 anos de Rita Lee.

"Foi muito difícil, mas acho que ele lidou superbem. Ontem ele ficou o dia inteiro com o Roberto. Foi bonitinha essa ideia da criança de estar muito preocupado com quem está aqui."

A mãe de Arthur revelou que a relação entre o filho e a cantora era muito próxima. "Uma avó divertida, que tem um espírito de criança, e eles se conectavam muito", relembrou, adicionando que a criança esteve por perto de Rita Lee "em todos os últimos dias".

A família decidiu por preservar o menino, então Arthur não compareceu ao velório da avó. Camila também explicou que o filho já entende a dimensão da fama de Rita Lee.

"Eu expliquei: 'Filho, a vovó é uma cantora muito famosa, as pessoas conhecem e gostam dela'. Ele respondeu: 'Tipo a Galinha Pintadinha?'", recordou Camila.

A família já mostrou os grandes sucessos de Rita Lee para o pequeno Arthur. "Foi a primeira vez que ele teve um pouco a noção. Agora nós vemos vídeos e shows, e ele entende totalmente", completou.