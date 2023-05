Reprodução/Instagram Taís Araujo e Juliana Alves celebram protagonismo negro em novelas da TV Globo

Taís Araujo e Juliana Alves usaram as redes sociais para comemorar o protagonismo negro nas novelas da TV Globo.

Atualmente, as três tramas da emissora trazem atores negros no papel de protagonista. Bruna Reis, em Terra e Paixão; Sheron Menezzes, em Vai na Fé; e Diogo Almeida, em Amor Perfeito.





Taís rasgou elogios para os amigos. "Não poderia deixar de falar que ao lado da Bárbara Reis que tá quebrando tudo, tem meu amigo Paulo Lessa brilhando no seu segundo protagonista consecutivo, em Terra e Paixão. Pra completar, ontem ainda voltamos pra TV aberta com a segunda temporada de Aruanas com a vilã de Camila Pitanga e a lindona da Thaina Duarte também protagonizando a série [...] Que alegria viver esse momento", escreveu ela.

Já Juliana Alves, fez um lindo texto celebrando. "O ano de 2023 é um marco histórico de novelas protagonizadas por atores negros. 3 novelas ao mesmo tempo com protagonistas pretos. Uma conquista fruto de uma luta grande dos movimentos negros pelo reconhecimento da realidade do nosso país e valorização dos nossos talentos. É preciso entender a importância e tudo o que isso simboliza", começou ela.

"Que as próximas gerações sigam inspiradas e tenham cada vez mais reconhecimento e respeito. Sigam ocupando lugares diversos na arte, no entretenimento, na política, na tecnologia e em todos os espaços", seguiu.

Por fim, a atriz mandou boas energias para todos os atores que estão no ar nas novelas TV Globo.













