Uma gravação do ex-BBB Paulo André repercutiu nesta quarta-feira (10). O atleta apareceu nos stories do Instagram agradecendo a uma moça por ter ajudado a encontrar um par de óculos que ele havia perdido.

“Ela achou! Obrigado querida!”, declarou o ex-BBB enquanto fazia o story rindo com a moça.





No entanto, a mulher comentou em uma publicação da plataforma que PA foi simpático apenas para fazer a publicação.

“Ele é ridículo mano, esses dias eu estava trabalhando e ele perdeu os óculos e ele veio me filmando (sem minha autorização) e postou nos stories [...] mas tudo mentira porque ele nem olhou na minha cara.”, revelou a mulher.

