Viih Tube e Eliezer preparam festa para o primeiro mesversário da filha, Lua

Nesta terça-feira (9), Viih Tube e Eliezer prepararam a primeira festa de mesversário para a filha, Lua.

Para o primeiro mês, o casal escolheu o filme animado 'Monstros S.A' como tema. Assim, a influenciadora se vestiu de Sullivan, o influenciador de Mike, e a pequena de Boo.





A festa ainda contou com bolo, decoração e 'parabéns', porém, apenas as avós, bisavó e pais de Lua. Além disso, os cachorros da família também entraram no clima com roupinhas.

"Nossa Boo! O Mike e o Sullivan protegendo sua Boo. Era pra ser só um bolinho, até porque é só os papais e os avós, mas a mamãe não aguenta", disse a mamãe coruja.

Mais cedo, os papais compartilharam imagens da sessão de fotos que eles fizeram da bebê para celebrar o primeiro mês.





















