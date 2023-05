Reprodução/Instagram Bella Campos e MC Cabelinho são criticados ao se disfarçarem para ir ao cinema

Na noite de segunda-feira (8), Bella Campos e MC Cabelinho resolveram fazer um encontro no cinema. Com receio das abordagens, o casal optou por se disfarçar, porém, a ideia não agradou os internautas.

Pelos Stories do Instagram, a atriz mostrou os dois usando blusa de moletom, calça, chinelo e meia, na tentativa de não chamar a atenção.





Os internautas criticaram a atitude deles, opinando que eles não são famosos "o suficiente". "Eu não ia reconhecer nem com disfarce, nem sem disfarce, na verdade, nem sei quem são", disse um; "Eu acho eles deliciosos, mas isso aí já é maluquice na moral", declarou outra; "Sub celebridades com síndrome de Rihanna e Beyoncé. É o fim da picada", opinou uma terceira.

Outros admiradores defenderam a escolha dos dois em não chamar atenção. "Ainda mais que eles estão em uma novela que tá super em ascensão. Além de que eles estão arrebentando na mesma, é óbvio que o povo não ia deixar eles em paz, estão certíssimos", comentou uma; "Até eu que não sou famosa ando na rua me escondendo imagina se fosse", brincou outra; "Os dois estão no auge, Cabelinho lançou álbuns agora, os dois estão em novela, mas os faladores querem criticar qualquer coisa", disse uma terceira.

🚨FAMOSOS: Bella Campos e Mc Cabelinho foram ao cinema disfarçados para não serem reconhecidos pelos fãs. pic.twitter.com/kSUDdCbvCs — CHOQUEI (@choquei) May 9, 2023





