Reprodução/Instagram - 14.02.2023 Rita Lee e marido, Roberto de Carvalho, são casados desde 1996





O músico Roberto de Carvalho, marido de Rita Lee, compartilhou uma foto rara da cantora nas redes sociais, nesta segunda-feira (13). A postagem acontece cerca de um mês após o aniversário de 75 anos da artista.

O clique exibe Rita após o tratamento contra o câncer no pulmão, finalizado em abril de 2022. A cantora está curada e aparece sentada em uma poltrona no registro recente, publicado no Instagram.





Lee vive um relacionamento com Roberto há 47 anos, sendo que eles se casaram em 1996. Eles têm três filhos juntos, Beto, João e Antônio. No aniversário de Rita, em 31 de dezembro, o músico ainda compartilhou uma declaração para a artista.

"Meu amor será eterno. Que aos 75 estejamos apenas no começo. Feliz aniversário, amor, saúde, sorte e sucesso em altas doses, que todas as Forças de Luz Sagrada do Universo estejam iluminando seu caminho. Eu vou junto. Porque te amo, te amo, te amo", escreveu na época.

Confira abaixo a publicação recente exibindo a foto rara de Rita Lee:





