Reprodução Rita Lee foi a percursora do selinho em Hebe Camargo, diz filho da apresentadora

Marcello Camargo Capuano fez questão de homenagear Rita Lee, que morreu na noite de segunda-feira (8) . O único filho de Hebe Camargo revelou um fato sobre a relação das duas.

De acordo com ele, Rita foi a precursora do famoso selinho que a apresentadora dava em seus convidados do programa.





No perfil do Instagram, Marcello publicou uma foto da mãe e da rainha do rock brasileiro dando um beijinho.

"Ela foi a precursora do selinho mais famoso do Brasil! Tenho certeza q será recebida com um muito especial na porta do céu! Nossa amada Rita Lee", escreveu ele na legenda.

O velório de Rita Lee acontece nesta quarta-feira (10), no Planetário do Parque do Ibirapuera, e será aberto ao público. A cerimônia acontece das 10h às 17h.





+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente