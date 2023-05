Reprodução/Instagram - 09.05.2023 Mel Lisboa interpretou Rita Lee no teatro





Rita Lee morreu na noite desta segunda-feira (8) e recebeu homenagens emocionantes de celebridades nas redes sociais . Mel Lisboa, que interpretou a cantora no teatro, compartilhou um relato lamentando a morte da artista.

A atriz interpretou Rita na peça musical "Rita Lee - Mora ao Lado", que ficou em cartaz entre 2014 e 2016. "Hoje dói muito, mas me sinto privilegiada por ter existido na mesma época que você. Por ter tido a ousadia de subir no palco fingindo ser você. Por ter tido a honra de ter estado ao seu lado nesses últimos 10 anos", escreveu no Instagram.













"Rita, a maior de todas. A estrela mais brilhante deste nosso céu. Minha inspiração. Nossa rainha. Obrigada por tudo que você fez por todos nós. Você fez e sempre fará um monte de gente feliz. Descanse em paz", complementou Mel, que resgatou fotos com a artista na postagem.





Mel Lisboa não foi a única a interpretar Rita Lee. Camila Morgado viveu a cantora no filme e na minissérie "Hebe - A estrela do Brasil". Já a atriz Hellen de Castro está em cartaz atualmente como o ícone da música brasileira na peça de teatro "Ney Matogrosso - Homem com H".





