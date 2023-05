Reprodução/Instagram Ex-nora de Rita Lee exibe fotos da cantora com o neto

Camila Fremder emocionou ao fazer uma homenagem para Rita Lee , que morreu aos 75 anos na segunda-feira (8). A ex-nora da cantora abriu um álbum de fotos dela com o neto e agradeceu pela presença em sua vida.

A escritora é ex-esposa de Antonio Lee, filho da artista. Juntos, eles são pais de Arthur, de 5 anos.





Nas imagens, a rainha do rock brasileiro aparece em diversos momentos da vida do menino. "Obrigada, vovó Rita", escreveu Camila na legenda.

João Lee, também filho da cantora, se derreteu com a lembrança da ex-cunhada. "Tenho tantas fotos dela com Arthur", declarou ele.

O motivo da morte de Rita Lee não foi revelado, mas a cantora lutava contra um câncer no pulmão desde 2021. O velório acontece nesta quarta-feira (10), no Planetário do Parque do Ibirapuera, e será aberto ao público. A cerimônia acontece das 10h às 17h.





