Com marido escalado para novela, esposa de Felipe Simas conta que não queria voltar para o Brasil

Mariana Uhlmann surpreendeu ao revelar que voltou ao Brasil contra a sua vontade. Com o marido, Felipe Simas, escalado para uma novela da TV Globo, a família retornou ao país após uma temporada nos Estados Unidos.

No perfil do Instagram, a influenciadora afirmou que não estava nos seus planos voltar.





"Há algumas semanas atrás decidimos voltar para o Brasil! Uma decisão tomada em conjunto, por oração e jejum! Mesmo assim não era o que eu queria, eu fiquei arrasada, foi difícil aceitar que a vontade de Deus, a nossa oração de prevalecer a vontade Dele em nossas vidas se tornasse uma realidade vivida naquele momento!", comentou ela.

Na sequência, ela contou que o momento não foi fácil. "Depois de muito chorar, e contestar, eu senti o Senhor me consolando de uma maneira sobrenatural, e me dizendo “Filha, eu sei os planos que tenho para vocês. Hoje acordei e olhei pra minha janela e agradeci ao Senhor o que Ele tem nos chamado a viver, mais e mais! As vezes no labirinto só Ele de cima consegue ver a saída!", concluiu.

Felipe Simas está escalado para participar da novela 'Fuzuê', próxima trama das sete.





