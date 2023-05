Reprodução/ Globo News Pedro Bial fica com os olhos marejados ao falar de Rita Lee

Nesta terça-feira (9), foi anunciada a morte da cantora Rita Lee. Ela morreu, na última segunda-feira (8), aos 75 anos após lutar contra um câncer no pulmão por dois anos. Pedro Bial, que era próximo da cantora, esteve no "Conexão Globo News" e falou da artista.

O jornalista relembrou da entrevista que fez com a cantora: "Quando ela ia dar entrevista, aparecia toda a doçura dela. Muito doce, muito leve, dizendo coisas brutais".

"Generosa e corajosa até o fim. Quando descobriu o câncer, ela queria acabar logo, mas ao amor a família e amigos ela fez os tratamentos. É o que ela diz no livro", completou Bial.

Ele, então, se emocionou ao recitar letra de música de Rita Lee: Estou no colo da mãe natureza. Ela toma conta da minha cabeça. Eu sei que não adianta mesmo a gente chorar. A mamãe não dá sobremesa".

