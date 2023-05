Reprodução Fontenelle é condenada a indenizar Felipe Neto por ligá-lo a pedofilia

A apresentadora Antônia Fontenelle foi condenada a pagar mais de R$ 100 mil reais para os produtores de conteúdo Felipe Neto e Lucas Netos por associá-los a pedofilia. A 7ª Vara Cível do Rio de Janeiro entendeu que a apresentadora teria tirado as falas dos irmãos Neto do contexto. Fontenelle pode recorrer.

Em 2020, a atriz publicou um vídeo nas redes sociais onde copilou diversas falas dos influenciadores que supostamente os acusassem de pedofilia. Após levar o caso a justiça, o magistrado entendeu que o vídeo teria sido manipulado prejudicando o contexto, "demonstrando-se que a edição tem o cunho de imputar prática de conduta grave", diz o texto.

Segundo a condenação, Fontenelle está sendo intimada a pagar R$ 50 mil reais para cada reú. Além disso, o valor será acrescido de correção monetária e honorários advocatícios.

Outra obrigação de Fontenelle será de publicar um vídeo de retratação no mesmo canal anteriormente utilizado e com a mesma duração do vídeo que já foi retirado do ar.

"A sentença, dentre outras decisões recentes, em que também fomos vitoriosos, é tecnicamente perfeita e muito bem-vinda, porque restabelece as coisas aos seus devidos lugares. Reconhece quem é a ofensora, agora condenada civil e criminalmente, e quem é a vítima de ofensas públicas e gravíssimas", destacou Leonardo Ribeiro da Luz, advogado de Felipe Neto, ao g1.